В Минэкономики назвали топ-10 украинского экспорта товаров

На топ-10 товаров в украинском экспорте 2019 года приходится 43,2% всего экспорта, в топ-3 - кукуруза, масло подсолнечное и пшеница.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Первое место в структуре экспорта - у кукурузы (32 млн тонн - на 11 млн больше, чем в прошлом году).

"5,2 млрд долларов. 1,7 млрд роста с прошлого года. 10,4 процента от всего экспорта.

15 млн тонн экспортировано в ЕС. Рост 26 процентов. 4,2 млн тонн - Китай. 3,8 - Египет. 2,8 - Турция. 1,2 - Израиль. В общем 49 рынков", - написал Качка.

На втором месте - масло подсолнечное (3,78 млрд долларов, доля во всем экспорте - 7,6%).

"Индия - 2,1 млн тонн (падение на 20 процентов). ЕС - 1,77 млн тонн, рост + 37%. Китай - 838 тысяч тонн, рост + 77%. Ирак - почти 400 тысяч, символический рост - 2% . В общем - 59 рынков", - добавил заместитель министра экономики.

Замыкает топ-3 пшеница - 19,96 млн тонн, 3,65 млрд долларов выручки, доля в экспорте - 7,3%.

Также в топ-5 окатыши из руды железной (15 млн тонн, выручка - 1,6 млрд долларов, доля в экспорте - 3,2%) и концентраты железные (1,87 млн тонн, выручка -1,42 млрд долларов, доля в экспорте - 2,8%).

Далее в топ-10: кабели (1,32 млрд долларов, доля в экспорте - 2,6%), слябы (полуфабрикаты из углеродистой стали или полученные непрерывным литьем) - 3,19 млн тонн, выручка - 1,29 млрд долларов, доля в экспорте - 2,6%).

На 8 месте - рапс (3,1 млн тонн, 1,26 млрд долларов выручки, доля в экспорте - 2,5%), на 9 - соевые бобы (3,6 млн тонн, 1,16 млрд долл выручки, доля в экспорте - 2,3%).

Замыкает топ-10 - жмых из семян подсолнечника (4,7 млнтонн, выручка - 975 млн долл, доля в экспорте - 1,9%).

Напомним:

Потеснив на третье место Индию, которая три года подряд удерживала первое место, лидерство в топ-10 крупнейших импортеров украинской агропродукции в 2019 году завоевал Китай.

Экономическая правда