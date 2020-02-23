Новости выходных: прибыльные направления УЗ, запуск "Дія.Бізнес" и влияние коронавируса

О коронавирусе. После блокировки торговых сообщений с Китаем, компании во всем мире жалуются на задержки в поставках.

Об "Укрзализныце". По итогам 2019 года, самым прибыльным поездом международного сообщения стал Киев-Москва, внутреннего - Киев-Одесса.

О ЕС. Бюджетный саммит ЕС завершился без соглашения после противостояния между богатыми государствами-членами и другими странами.

О доходах IT отрасли. Первый заместитель комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Кира Рудик заявила, что в Украине должна увеличиться втрое количество IT-специалистов, а сама отрасль должна приносить в бюджет 13 миллиардов долларов в год.

Об "Дія.Бізнес". Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск платформы для бизнесменов "Дія.Бізнес".