В ЕС не смогли принять бюджетное соглашение на 2021-2027 годы

Бюджетный саммит ЕС завершился без соглашения после противостояния между богатыми государствами-членами и другими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В частности, такие богатые страны как Дания, Австрия, Швеция и Нидерланды (экономная четверка) заявили, что не согласятся на бюджет более 1% ВВП блока.

Действующая бюджетная система ЕС действует до конца текущего года, новая, до договоренности по которой так и не дошли, будет охватывать период с 2021 по 2027 год.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что переговоры были прерваны из-за "слишком больших разногласий", но предупредила: "нам придется вернуться к этой теме".

Как экономная четверка, так и чистые страны-бенефициары - 17 государств-членов, включая Испанию, Португалию, Грецию, Польшу и Венгрию, - отвергли компромиссное предложение председателя Европейского совета Шарля Мишеля, которое ограничило бы общие расходы на уровне 1,069% от общего ВВП ЕС.

Это немного меньше, чем его первоначальное предложение 1,074%, что эквивалентно 1,09 трлн евро.

Но чистые страны-бенефициары хотели получить больше 1,074%, в то время как экономная четверка хотела максимум 1%.

Возникли также разногласия по поводу того, как будет расходоваться бюджет.

Экономные страны хотят больше тратить на границы после миграционного кризиса 2015-16 годов, изменения климата, безопасность и диджитализацию. Страны-бенефициары Восточной и Южной Европы хотят тратить средства на "фонды сплоченности" - деньги для бедных регионов - и субсидии для фермеров.

После провального саммита Шарль Мишель проведет консультации с государствами-членами относительно даты новой встречи. Если до конца года договоренность не будет достигнута, ЕС придется приостановить проекты.

Напоминаем:

Лидеры ЕС оказались в тупике по поводу следующего многолетнего бюджета после многочасовых переговоров из-за разногласий по поводу того, как заполнить разрыв в финансировании от 60 до 75 млрд евро, созданный Brexit.

Европейская правда