Самые прибыльные и убыточные сообщения "Укрзализныци"

По итогам года, самым прибыльным поездом международного сообщения был Киев-Москва, внутреннего - Киев-Одесса.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци"

В 2019 году самыми прибыльными были поезда международного сообщения из Киева и Кривого Рога в Москву. Укрзалізниця заработала 145,2 млн грн и 95,7 млн грн соответственно.

В сообщении отмечают, что в поезде "Киев-Москва" в прошлом году предложено 339 414 мест, из которых продали 253 530. В поезде "Кривой Рог-Москва" из 173 050 мест реализовали 141 708.

Третьим по прибыльности оказался "Одесса - Москва" с 54,9 млн грн (116 146 из 140 518 мест), четвертым - "Одесса-Перемышль" с 22,2 млн грн (80 298 из 106 392 мест), пятым - "Киев-Санкт-Петербург" с 16 млн грн (33 081 из 57 432 мест).

Самыми убыточными признаны "Хмельницкий - Москва" с убытком 4,5 млн грн (продано 54 656 из 91 767 мест) и "Львов-Перемышль" с 3 млн грн (продано 15 580 из 30 816 мест).

По данным УЗ, на внутренних маршрутах самыми прибыльными были:

"Киев - Одесса" - 74,5 млн (продано 387 177 из 427 104 мест),

"Киев - Львов" - 56 млн (продано 333 313 из 392 582),

"Днипро - Киев" - 55,7 млн (продано 383 520 из 407 996 мест),

"Харьков - Киев" - 47,4 млн (мест 325 237 из 385 362 мест),

"Киев - Запорожье" с 33,7 млн (мест 197 065 из 220 712 мест).

Самыми убыточными были:

"Львов - Бахмут" - убыток 275,5 млн (продано 367 711 из 416 828 мест),

"Ужгород - Лисичанск" - 260,3 млн (457 167 из 459 622 мест),

"Мариуполь - Львов" - 217,1 млн (422 265 из 449 994 мест),

"Ивано-Франковск - Николаев" - 209,1 млн (396 589 из 429 437 мест),

"Киев - Рахов" - 189,6 млн (502 835 из 548 456 мест).

При этом по итогам 2019 года ожидаемый в УЗ убыток от пассажирских перевозок на дальнем сообщении составляет 6,5 млрд.

Напомним:

Самым популярным рейсом в 2019 году во внутреннем сообщении по количеству перевезенных пассажиров был поезд Ужгород - Лисичанск (1,17 млн пассажиров).

За 2019-й год "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн вырос на 10%.