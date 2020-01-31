В 2019-м УЗ продала 30 миллионов билетов онлайн — это 57% от всего объема

За 2019-й год "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн вырос на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также онлайн теперь можно приобрести билеты на поезда в сообщении Украина - Польша. В течение 2019-го года по этому направлению было оформлено 333,5 тыс. билетов онлайн, что на 15% больше, чем в 2018 году.

В УЗ также ввели оформления через интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью. За 2019-й год через интернет оформлено почти 16,7 тысяч таких билетов.

Кроме того, онлайн можно заказать специально оборудованный вагон для перевозки лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, с последующим оформлением билетов в кассе.

Уже обработано 38 подобных заказов.

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Напомним:

29 января Кабинет министров согласовал увольнение главы Укрзализныци Евгения Кравцова.

Кравцов заявил,что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

В декабре 2019-го Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".