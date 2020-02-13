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В УЗ рассказали, куда украинцы чаще всего ездили по железной дороге

Четверг, 13 февраля 2020, 12:59
 

Самым популярным рейсом в 2019 году во внутреннем сообщении по количеству перевезенных пассажиров был поезд Ужгород - Лисичанск (1,17 млн пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

На втором месте - поезд №137/138 Хмельницкий - Лисичанск. За год он перевез 1,04 миллиона пассажиров.

Замыкает топ-3 направление Николаев - Ровно (поезд №121/122), им воспользовалось 816 тысяч пассажиров в год.

Также в топ-5 поезд №69/70 Мариуполь - Львов (808 тысяч пассажиров) и поезд №141/142 Львов - Бахмут (777 тысяч пассажиров).

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Напомним:

За 2019-й год "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн вырос на 10%.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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