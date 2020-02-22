В Швеции может появиться государственная криптовалюта

Центральный банк Швеции на этой неделе объявил о начале тестирования первой на территории ЕС государственной криптовалюты.

Об этом сообщает шведское издание The local.

e-Krona - это традиционные деньги, но в цифровой форме, выпущенными и управляемыми центральным банком страны. В отличии от криптовалюты, которая управляются разрозненными онлайн-сообществами, а не централизованным органом.

Как отмечает издание, Швеция уже несколько лет лидирует в процессе перехода к безналичным расчетам.

Более половины шведских банков даже не хранят наличные деньги в своих хранилищах. Большинство платежей происходит с помощью кредитных и дебетовых карт или мобильных платежных приложений.

ЦБ Швеции хочет проанализировать, может ли страна с наименьшей зависимостью от наличных в мире эффективно внедрить государственную криптовалюту. Отмечается, что если электронная крона выйдет в оборот, она будет использоваться для имитации повседневных банковских операций, таких как платежи, депозиты и снятие средств с цифрового кошелька.

Напомним:

В декабре 2019 года министры финансов Евросоюза не поддержали использование на территории ЕС криптовалют типа stablecoin, привязанных к реальному активу - под запрет попала криптовалюта Libra от компании Facebook.

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