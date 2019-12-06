ЕС запретил оборот криптовалюты Libra Цукерберга

Министры финансов Евросоюза не поддержали использование на территории ЕС криптовалют типа stablecoin, привязанных к реальному активу - под запрет попала криптовалюта Libra от компании Facebook.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что запуск Libra планировался в 2020 году, но теперь оказался под угрозой срыва.

Министры финансов ЕС опасаются рисков, которые могут возникнуть после запуска нового платежного средства, и предлагают ввести специальные знаки для регулирования оборота криптоваплюты на территории ЕС.

Комиссия ЕС уже работает над новым регламентом по регулированию криптоактивов. Кроме этого, в Брюсселе начали разработку собственной цифровой валюты, которая должна стать законной альтернативой криптовалютам, созданным частными компаниями. Ее планируют использовать в случае, если обычные расчеты в Европе станут слишком дорогими.

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