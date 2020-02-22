Пограничники задержали партию контрабандных сигарет на 2,5 миллиона

Пограничники Черновецкого отряда задержали рекордную в этом году партию контрабандных сигарет на границе с Румынией.

Об этом сообщается в пресс-релизе Государственной пограничной службы.

Всего было выявлено более 50 пакетов с сигаретами различных марок. В службе отметили, что в общей сложности задержано 146 ящиков подакцизного товара. По предварительной оценке стоимость сигарет, задержанных военнослужащими Госпогранслужбы, составляет 2 - 2,5 миллиона гривен.

Задержанный будет отвечать за попытку нарушения государственной границы. Сейчас устанавливается его причастность к перемещению контрабандных сигарет и других лиц, которые возможно является его сообщниками.

Напомним:

23 октября премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров не включил в повестку дня рассмотрение законопроекта об усилении ответственности за контрабанду.

30 августа премьер Алексей Гончарук, что правительство планирует побороть контрабанду в Украине уже в текущем году, и у него для этого есть все необходимые инструменты.

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