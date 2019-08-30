Контрабанду в Украине планируют побороть уже в 2019 году

Новое правительство планирует побороть контрабанду в Украину уже в текущем году, и у него для этого есть все необходимые инструменты.

Об этом рассказал журналистам новый премьер страны Алексей Гончарук.

"Контрабанда - это вещь, которую мы должны побороть в этом году. Есть Макс Нефьодов. Я ему верю, я считаю его очень сильным менеджером и порядочным человеком. Поэтому я верю, что в этом году контрабанда, как системное явление уйдет в прошлое", - отметил он.

Премьер добавил, что для того, чтобы побороть контрабанду, у новой власти есть все инструменты.

"У нас для этого есть все: есть Служба безопасности, есть Пограничная служба с новым менеджером, есть Макс. Ему надо пару месяцев, чтобы сделать систему управляемой, потому что сейчас это, скорее, мозг без рук и ног", - рассказал Гончарук.

Он также отметил, что построение такого большого органа требует времени.

"Когда сейчас говорят, что назначили нового менеджера, а контрабанда идет, то надо понимать, что построение такого большого органа, такой махины, оно требует времени. И до конца года это будет сделано", - заверил премьер.

Он напомнил, что по разным оценкам, объем контрабанды достигает миллиардов долларов.

"Поэтому, кроме того, что контрабанда вредит конкуренции, это еще и большой вред для экономики. Мы рассчитываем, что это может дать дополнительные ресурсы для реализации лозунга президента о преодолении реальной бедности", - сказал Гончарук.

И пояснил, что "речь не о прожиточном минимуме, который реально вдвое меньше того, что на бумаге".

"На те деньги, которые написаны, ты на самом деле прожить в Украине не можешь. Наша задача найти ресурсы. Конечно, сразу на всех не хватит. Но терять время точно нельзя", - резюмировал он.

Напомним, новая власть объявила войну контрабандистам и пообещала прекратить нелегальные трафики в кратчайшие сроки. Читайте подробно: "Надоело ваше "мычания". Как у Зеленского собираются контрабанду побороть.

Экономическая правда