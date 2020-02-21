Россия может выплатить Беларуси 300 миллионов долларов компенсации по нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в телефонном разговоре президент России Владимир Путин внес предложение про компенсацию Белоруссии 300 миллионов долларов по нефтянным пошлинам.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Заявление было сделано на встрече Лукашенко с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Звонок состоялся непосредственно перед встречей.

Лукашенко заявил, что компенсация возможна нефтяным компаниям страны из-за налогового маневра России в сфере природных ресурсов.

С 2015 года Россия проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. К 2024 году пошлина на нефть должна снижаться с 30% на 5% каждый год. Для Белоруссии налоговый маневр означает постепенный уход от ценовых преференций при закупках российской нефти и, соответственно, снижение доходов.

"Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу", - сказал Президент в начале встречи.

По его словам, Россия представила формулу, по которой Белоруссия сможет точно рассчитать сумму выпадающего дохода. Примерный доход Белоруссии от пошлины в 2020 г. Лукашенко оценивает в 700 млн дол, компенсация позволит сохранить доходы на уровне предшествующего года.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 млрд дол, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 млн дол. Он сказал: мы 300 млн дол компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", - заявил Президент Беларуси.

Напомним:

14 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит в республику утвержденный балансом объем нефти.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

4 января "Билнафохим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси заявляло, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

Позже "Белорусская нафтовая компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup объемом 80 тысяч тонн.