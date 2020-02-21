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Гривня на закрытии межбанка немного ослабла

Пятница, 21 февраля 2020, 17:23
 

21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,45 - 24,47 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,45 - 24,47 гривни;

Евро - 26,49 - 26,51 гривни;

Напомним:

21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 24,48 гривни за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривни (на 20 февраля - 26,49 гривни).

Экономическая правда

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Экономическая правда
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