Гривня на закрытии межбанка немного ослабла
Пятница, 21 февраля 2020, 17:23
21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,45 - 24,47 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,45 - 24,47 гривни;
Евро - 26,49 - 26,51 гривни;
Напомним:
21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 24,48 гривни за доллар.
Официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривни (на 20 февраля - 26,49 гривни).
Экономическая правда
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