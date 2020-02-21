Индустрия игр и приложений выросла на 150 миллиардов долларов из-за коронавируса

Мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений выросла на 150 миллиардов долларов за счет рекордного количества скачиваний китайскими пользователями.

Об этом пишет The Finаncial Times со ссылкой на аналитическую компанию AppAnnie.

По ее данным, более 222 млн загрузок было сделано в Китае через интернет-магазин Apple за неделю, начавшуюся 2 февраля. Средняя недельная загрузка приложений в течение первых двух недель февраля подскочила на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 год.

В отчете AppAnnie отмечается, что "миллионы работников и студентов использовали мобильные приложения для поиска альтернативных способов возобновления повседневной деятельности".

Загрузки образовательных приложений в феврале резко подскочили из-за того, что школы во многих крупных китайских городах остаются закрытыми. С конца декабря прошлого года в Китае распространяется пневмония, вызванная новым коронавирусом – COVID-19, и власти вынуждены вводить жесткие карантинные меры.

Издание сообщает, что акции Tencent, крупнейшего поставщика мобильных игр в Китае, находятся сейчас на 20-месячном максимуме, а рыночная капитализация компании превышает 500 млрд долларов. Акции компании New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР, в этом году выросли в цене на 17%.

Однако некоторые компании игровой индустрии пострадали из-за коронавируса. Например, Sony и Nintendo, поставки оборудования которых зависят от Китая.

Если перебои в консольном производстве там продолжатся, то Sony может ограничить выпуск своей консоли PlayStation 5, намеченный на ноябрь, отмечает собеседник FT.

Напоминаем:

Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавирус может сократиться до 4,5% в годовом измерении - от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.

Китайские компании сокращают зарплаты сотрудникам, переносят сроки выплат или полностью прекращают платить зарплату, объясняя это экономическим ущербом от коронавируса.

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