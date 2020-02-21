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Гривня укрепляется, Нацбанк покупает валюту в резервы

Пятница, 21 февраля 2020, 09:00
 

20 февраля на межбанковском валютном рынке преобладало предложение доллара, что позволило НБУ выкупить до 50 миллионов долларов.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,47 - 24,49.

По данным Finance.ua, предложение валюты превышало спрос за счет продажи доллара клиентами под бюджетные проплаты. Регулятор выкупал доллар по 24,48 гривни и этим сдерживал проседание курса. По информации издания, Нацбанк купил около 20-30 млн долларов. Вскоре НБУ еще раз "засветился" на рынке с покупкой по 24,465 гривен и откупил еще около 10-20 млн долларов.

Так, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 24,48 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46.

Экономическая правда

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