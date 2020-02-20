Гривня на межбанке удерживает позиции
20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,44 - 24,46 гривни;
Евро - 26,43 - 26,45 гривни;
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 20 февраля на уровне 24,52 гривни за доллар.
Гривна ослабла по отношению к евро на 6 копеек: официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривны (на 18 февраля - 26,42 гривны).
20 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,47 - 24,49 гривни за доллар.
Экономическая правда
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