Гривня на межбанке удерживает позиции

20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,44 - 24,46 гривни;

Евро - 26,43 - 26,45 гривни;

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 20 февраля на уровне 24,52 гривни за доллар.

Гривна ослабла по отношению к евро на 6 копеек: официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривны (на 18 февраля - 26,42 гривны).

20 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,47 - 24,49 гривни за доллар.

Экономическая правда