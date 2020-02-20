Пожаловаться на "Укрзализныцю" теперь можно через Facebook Messenger

"Укрзализныця" открыла горячую линию и Facebook-месседжер для вопросов и замечаний от пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Теперь обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр Укрзализныци 0800-50-3111 и путем отправки сообщения в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении.

В комментарии ЭП, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что в планах компании расширение присутствия в большем количестве мессенджеров (WhatsApp, Telegram и т.д.).

Напомним:

"Укрзализныця" к 8 марта назначила еще один дополнительный поезд из Киева во Львов - в целом в пределах 7-9 марта будет курсировать 16 дополнительных поездов.

Самым популярным рейсом в 2019 году во внутреннем сообщении по количеству перевезенных пассажиров был поезд Ужгород - Лисичанск (1,17 млн пассажиров).

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