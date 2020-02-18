К 8 марта УЗ назначила уже 16 дополнительных поездов

"Укрзализныця" к 8 марта назначила еще один дополнительный поезд из Киева во Львов - в целом в пределах 7-9 марта будет курсировать 16 дополнительных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд №755/756 Киев-Львов из Львова будет курсировать 6 и 9 марта, из Киева - 7 и 10 марта. Отправление из Львова запланировано на 23:00, прибытие в Киев - в 5:50. Из Киева - в 00:15, прибытие во Львов - в 5:47.

В УЗ изучают спрос для дальнейшего назначения поездов в популярных направлениях.

"По состоянию на 18 февраля 2020 года, уже назначено 16 дополнительных поездов. Также три поезда совершат дополнительные рейсы, а один будет курсировать по удлиненному маршруту", - говорится в сообщении.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

№ п/п № поїзда, сполучення Дати Час відправлення/ прибуття 1. № 181/182 Київ — Львів Зі Львова 6 та 9 березня. З Києва 7 та 10 березня. Зі Львова о 12:18, прибуття до Києва о 00:02. З Києва — 00:55, прибуття до Львова о 10:36. 2. № 755/756 Київ — Львів Зі Львова 6 та 9 березня, з Києва 7 та 10 березня. Зі Львова о 23:00, прибуття до Києва о 05:50. З Києва о 00:15 та прибуття до Львова о 05:47. 3. № 235/236 Київ — Ужгород З Києва 5, 8 та 10 березня. З Ужгорода 6 та 9 березня. Відправлення з Києва о 20:28 та прибуття о 11:58. З Ужгорода — о 18:15 та прибуття о 08:40. 4. № 239/207 Київ — Ужгород З Києва 6 та 8 березня. З Ужгорода 7 та 9 березня. Відправлення з Києва о 19:47 та прибуття о 10:58. З Ужгорода відправлення о 18:00 та прибуття о 10:20. 5. № 219/220 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці З Києва та Чернівців 7 та 9 березня. Відправлення з Києва о 01:37 та прибуття о 17:30. З Чернівців — о 22:26 та прибуття о 14:52. 6. № 249/250 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці З Києва 6 березня, з Чернівців 9 березня. Відправлення з Києва о 15:03, прибуття до Чернівців о 08:15. Відправлення з Чернівців о 19:15, прибуття до Києва о 11:56. 7. № 267/268 Київ — Ковель З Києва курсуватиме 6 та 10 березня, з Ковеля – 5 та 9 березня. Відправлення з Києва о 23:08 та прибуття о 08:19. З Ковеля — 23:45 та прибуття до Києва 10:54. 8. № 201/202 Київ —Жмеринка Зі Жмеринки 6 березня, з Києва 10 березня. Зі Жмеринки відправлення о 19:34 та прибуття до Києва о 00:09. З Києва — о 16:07, прибуття до Жмеринки о 21:30. 9. № 233/234 Київ — Вінниця З Києва та Вінниці курсуватиме 9 березня. Відправлення з Києва о 13:27, прибуття до Вінниці о 16:30. Відправлення з Вінниці 17:30, прибуття до Києва о 21:20. 10. № 209/210 Київ — Одеса З Одеси 5 березня, з Києва — 10 березня. Відправлення з Одеси 23:59, прибуття до Києва 11:56. Відправлення Києва 13:27 та прибуття до Одеси о 23:24. 11. № 215/216 Київ — Кривий Ріг З Кривого Рогу 6 березня, з Києва 10 березня. З Кривого Рогу відправлення о 10:50, прибуття до Києва о 20:06. З Києва — о 09:57, прибуття до Кривого Рогу о 19:22. 12. № 205/206 Покровськ — Харків З Покровська та Харкова курсуватиме 6 та 9 березня. З Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07. 13. № 242/241 Одеса — Дніпро З Одеси 5, 7 та 9 березня. З Дніпра 6, 8 та 10 березня. Відправлення з Одеси о 23:38 та прибуття о 09:40. Відправлення з Дніпра о 22:30 та прибуття о 08:20. 14. № 154 Кривий Ріг — Одеса З Кривого Рогу 6, 8 та 10 березня. З Одеси 7 та 9 березня З Кривого Рогу – 19:50 та прибуття до Одеси о 06:18. З Одеси о 21:37 та прибуття до Кривого Рогу о 08:25. 15. № 204/203 Львів — Дніпро Зі Львова 6, 8 та 10 березня. З Дніпра 5, 7 та 9 березня. Зі Львова о 21:20 та прибуття в Дніпро о 11:24. З Дніпра о 16:39 та прибуття до Львова о 05:40. 16. № 168/168 Львів — Одеса У обох напрямках 7 та 9 березня. Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05. Подовження маршруту 17. № 132/131 Одеса — Вінниця — Київ 9 березня у обох напрямках. Відправлення з Одеси о 12:29 та прибуття до Києва о 22:40. З Києва поїзд вирушатиме о 23:17 та прибуватиме до Одеси о 09:39. Призначені додаткові рейси: 18. № 095/096 Черкаси — Львів З Черкас 5 та 8 березня, зі Львова 7 та 10 березня. З Черкас о 19:46 та прибуття до Львова о 10:36. Зі Львова відправлення о 12:53, прибуття до Черкас о 04:06. 19. № 720/719 Київ — Харків З Києва до Харкова 7 березня. зворотно — 8 березня. З Києва відправлення о 18:30 та прибуття до Харкова о 23:36. З Харкова відправлення о 05:56 та прибуття до Києва о 11:08. 20. № 797/798 Харків — Запоріжжя Курсуватиме у обох напрямках 6, 7 та 9 березня. Відправлення з Харкова о 09:53 та прибуття до Запоріжжя о 14:05. З Запоріжжя відправлення о 14:50 та прибуття до Харкова о 19:20.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Напомним:

В 2020 году украинцев ждет несколько выходных по три-четыре дня подряд. В частности выходными днями будут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.

Экономическая правда