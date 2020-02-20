"Метинвест" Ахметова заплатил 10 миллионов штрафа за экологический ущерб

Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 миллионов гривеьн компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича".

Об этом сообщил в.и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"Есть отличные новости. "Метинвест" уплатил более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии.

Впервые за всю историю существования инспекции, ММК выплатил такую сумму за нарушение природоохранного законодательства.

В ходе внеплановой проверки ЧАО "ММК" по поручению премьер-министра, было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства ", - пишет Фирсов.

Источник: Facebook Егора Фирсова

В.и.о председателя Госэкоинспекции отметил, что это требование не обжаловалось, и ММК им.Ильича уплатил штраф в полном объеме в досудебном порядке.

Фирсов отмечает, что штрафы - это лишь вынужденная мера, которая должна стимулировать владельцев предприятий проводить модернизацию и уменьшать выбросы, а не самоцель Госэкоинспекции.

Напомним:

3-го февраля было анонсировано, что Государственная экологическая инспекция в ближайшее время проведет комплексную проверку 200 предприятий, представляющих опасность для окружающей среды.

29 января сообщалось, что правительство создаст "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге, который будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Экономическая правда