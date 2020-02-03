Госэкоинспекция проверит топ-загрязнителей среды

По поручению премьер-министра Алексея Гончарука Государственная экологическая инспекция в ближайшее время проведет комплексную проверку 200 предприятий, представляющих опасность для окружающей среды.

Об этом сообщает правительственный портал.

Сообщается, что сейчас Госэкоинспекция готовит проверку первых 35 предприятий из списка.

Как указано проверять как государственные, так и частные предприятия по соблюдению требований природоохранного законодательства.

Госэкоинспекция будет проводиться с привлечением медиа с целью фиксации нарушений и обнародования результатов.

Одной из самых больших проблем является недопуск экоинспекции на объекты.

Это свидетельствует о попытке загрязнителей скрыть факты нарушений и избежать ответственности за вред, причиненный окружающей среде.

По факту всех незаконных отказов в доступе будет направлено соответствующие заявления в правоохранительные органы.

В таких случаях Госэкоинспекция получит возможность попасть на предприятия уже в сопровождении правоохранителей и провести проверку.

Напомним, 29 января сообщалось, что правительство создаст "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге, который будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.