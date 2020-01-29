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Кабмин создаст "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге

Среда, 29 января 2020, 13:33
 

Правительство создаст "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге, который будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Об этом сообщает Telegram канал премьер-министра Алексея Гончарука.

"Создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу", - сообщает премьер.

Также Гончарук привел статистику, согласно которой в 2018-м году Украина заняла 109 место среди 180 стран мира по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем, а по данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016 -м году загрязнения атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 тысячам смертей (около 10% всех смертей в год).

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экология

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