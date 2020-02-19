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Валютный рынок: Гривня "топчется на месте"

Среда, 19 февраля 2020, 09:25
 

18 февраля торги на межбанке проходили спокойно, НБУ доллар не покупал.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43.

По данным Finance.ua, значительная часть участников межбанковского валютного рынка ждала выхода регулятора с очередной интервенцией по покупке валюты в резервы, но ее не произошло. Нацбанку просто нечего было выкупать.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 19 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар.

Формально за день доллар вырос с 24,38 / 24,41 до 24,44 / 24,455 гривни, хотя, по словам участников рынка, больше "топтался на месте".

Экономическая правда

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