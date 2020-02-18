Что предусматривает новый законопроект о бизнес-омбудсмене

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Согласно новой версии законопроекта бизнес-омбудсмен получит частичную неприкосновенность и право выступать на заседаниях Верховной Рады.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий отметил, что новый законопроект предусматривает приглашение бизнес-омбудсмена на слушания и заседания в комитеты парламента, позволяет ему выступать с парламентской трибуны, как это предусмотрено для президента, премьер-министра, уполномоченного Верховной Рады по правам человека и ряда других должностей.

Омбудсмен заявил, что заседании комитета единогласно поддержали инициативу отменить старый закон, из-за большого количества правок.

В комитете по вопросам экономического развития заявили, что готовы оперативно собрать подписи под версией нового законопроекта. Принятие закона "Об учреждении бизнес-омбудсмена" определили приоритетной задачей Верховной Рады после завершения работы над вопросом о рынке земли", - прокомментировал Свенчицкий.

Помимо этого, в новом законопроекте отказались от пункта о неприкосновенности, однако оставили особенный порядок открытия уголовного производства против бизнес-омбудсмена и его заместителей: обвинения и привлечения к уголовной ответственности может быть только при подаче генпрокурора(как и в законе про депутатскую неприкосновенность - ЭП).

"Новый документ предлагает обязать министров, руководителей госслужб и подконтрольных им органов в регионах предоставлять ответы на запросы бизнес-омбудсмена с полной аргументацией и в установленном законом порядке", – добавил Свенчицкий.

Напомним:

В августе Кабмин утвердил решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля об избрании бизнес-омбудсменом Марчина Свенчицкого.

Марчин Свенчицкий – в прошлом мэр Варшавы, член польского правительства, а также депутат Сейма (парламента) Польши.

15 октября новый новый бизнес-омбудсмен официально вступил в должность, своей первоочередной задачей он видит принятие Верховной Радой закона об учреждении бизнес-омбудсмена.

Бизнес-омбудсмен считает, что в случае соблюдения ряда условий украинская экономика может достичь уровня польской через 15 лет - среди этих условий он назвал реализацию всех решений Соглашения об ассоциации с ЕС.