Бизнес-омбудсмен: При определенных условиях украинская экономика может догнать польскую за 15 лет

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий считает, что в случае соблюдения ряда условий украинская экономика может достичь уровня польской через 15 лет - среди этих условий он назвал реализацию всех решений Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

На вопрос, что он думает об оценках Всемирного банка, согласно которым Украина достигнет уровня Польши при нынешних темпах роста экономики через 50 лет, бизнес-омбудсмен ответил:

"Я удивлен. Уверен, что Украина может быстрее достичь уровня Польши. Но нужно добиваться, чтобы суды стали независимыми. Важно вести эффективную борьбу с коррупцией. Также надо реализовать все решения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Полезно было бы со стороны ЕС до конца открыть европейский рынок для Украины, потому что пока действуют квоты и другие ограничения".

По его словам, Украина должна активнее привлекать иностранных инвесторов.

"Это был очень важный момент в развитии Польши. Дело в том, что иностранные инвесторы привезли в страну новые технологии, новые каналы сотрудничества с глобальным бизнесом, новые возможности выхода на международные рынки. И это поддержало прогресс", - сказал Свенчицкий.

Он добавил, что также важно запустить рынок земли.

"Думаю, что если Соглашение об ассоциации с ЕС будет полностью реализовано, то имидж Украины существенно улучшится. В результате страна станет интересной для международного бизнеса, который может реализовывать новые проекты в стране.

Например, иностранцы могут обратить внимание на IT, поскольку здесь высокий уровень образования. В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - резюмировал бизнес-омбудсмен.