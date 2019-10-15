Новый бизнес-омбудсмен официально вступил в должность

15 октября новый бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицкий официально вступил в должность, он своей первоочередной задачей видит принятие Верховной Радой закона об учреждении бизнес-омбудсмена.

Об этом сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.

"Мы видели Совет как эффективную организацию, которая помогает компаниям в Украине защищать свои законные права. Моя первоочередная задача - это, наконец, принятие Верховной Радой Закона об Учреждении бизнес-омбудсмена.

Когда будет действовать этот закон, Совет будет иметь больше инструментов для выявления и устранения системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, а также налаживания эффективного диалога между бизнесом и государственными органами", - заявил Свенчицкий.

Марчин Свенчицький - польский политик и экономист, бывший министр внешнеэкономических связей и заместитель министра экономики, а также мэр Варшавы.

Последние 8 лет был депутатом польского Сейма, где занимал должность заместителя главы украинской парламентской группы. Он также консультировал украинское правительство по реформе децентрализации в 2014-2015 годах и был руководителем проекта ЕС-ПРООН "Голубая лента" в Киеве в 2007-2011 гг.

Напомним:

В августе Кабмин утвердил решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля об избрании бизнес-омбудсменом Марчина Свенчицкого.

В феврале бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Экономическая правда