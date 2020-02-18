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В Пенсионном фонде назвали размер средней зарплаты за 2019 год

Вторник, 18 февраля 2020, 17:54
 

В Украине в 2019 году показатель средней зарплаты составил 9 205,19 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

Также Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за декабрь 2019 года, который в соответствии с законодательством учитывается для начисления пенсии - 10 583,10 грн.

Напомним:

В Минэкономики подсчитали, что в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%.

Средняя номинальная зарплата штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (до декабря 2018 года) - выросла на 16%, составив 12 264 гривни.

Экономическая правда

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зарплата Пенсионный фонд

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