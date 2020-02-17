В Минэкономики рассказали, как в 2020 году вырастет реальная зарплата

В Минэкономики подсчитали, что в 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

Об этом во время брифинга по вопросам презентации стратегии экономического роста Украины заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук, передает hromadske.

"Относительно зарплат, то если мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть с корректировкой на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне прошлогоднем, то есть если в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%, то где-то примерно 8-9% роста увидим в этом году", - подчеркнул Николайчук.

По его словам, учитывая, что уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января упал ниже 4% в годовом измерении, то номинальный рост зарплат также уменьшится. Хотя реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%.

Напомним:

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%.