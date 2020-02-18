Все разделы
Укр / Рус

Средний размер штрафов на таможне вырос в 4 раза

Вторник, 18 февраля 2020, 15:39
 

По состоянию на 18 февраля, таможня предотвратила 2880 попыткам нарушить таможенные правила на 192 миллионов гривень, при этом средний размер штрафа по одному делу вырос в 4 раза.

Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Сообщается, что количество дел с реально изъятыми товарами увеличилось в 2,5 раза (если сравнивать январь 2020 с январем 2019).

Также стало в 2 раза больше открытых дел с незаконным перемещением товаров, а также уклонением от уплаты таможенных платежей (аналогичный период).

Напомним:

Центральный аппарат Государственной таможенной службы обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены примерно на 40%, процесс продолжается.

Каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

За 2019-й год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

таможня ГФС

powered by lun.ua
Материалы по теме
На таможнях обновили до 40% всех руководителей, процесс продолжается — Нефьодов 18 февраля 2020, 13:29
Зеленский подписал закон о едином юрлице для Таможенной службы и Налоговой 11 февраля 2020, 16:47
Нефьодов предлагает криминализировать контрабанду 9 февраля 2020, 15:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!