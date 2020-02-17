Курс валют: гривня стабильна к доллару и евро

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 18 февраля на уровне 24,44 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,50 гривни (на 17 февраля - 26,49 гривни).

Напоминаем:

17 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.

17 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,40 - 24,43 гривни за доллар.

Экономическая правда