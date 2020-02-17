В Минэкономики считают незначительным прямое влияние коронавируса на украинскую экономику

В Минэкономики оценивают прямое влияние коронавируса на украинскую экономику как незначительное.

Об этом заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Появился новый риск в мировой экономике, связанный с коронавирусом и его влиянием на экономику Китая. Прямые эффекты мы пока оцениваем как незначительные.

Конечно, вторичные эффекты будут зависеть от того, как азиатские страны справятся с экономическими последствиями этого", - отметил Николайчук.

Напомним:

Нацбанк не ожидает, что вспышка китайского коронавируса повлияет на макроэкономические показатели Украины в долгосрочной перспективе.

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