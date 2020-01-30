В НБУ рассказали, повлияет ли китайский вирус на экономические показатели Украины

Нацбанк не ожидает, что вспышка китайского коронавируса повлияет на макроэкономические показатели Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом на брифинге по итогам решения по учетной ставке заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает hromadske.

"Сейчас ничего удивительного в сравнении с предыдущими эпизодами (предыдущими вспышками вирусов - ред.) не происходит. Сейчас считается, что это не будет иметь значительного влияния на стандартные, долгосрочные показатели", - подчеркнул он.

По его словам, эпидемия вируса несколько повлияла на долговые облигации развивающихся стран, ухудшив их привлекательность для инвесторов.

При этом, как отметил Сологуб, акции фармацевтических компаний растут.

Напомним:

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

По последним данным, в КНР им заразились более 6 тыс. человек, более 130 человек погибли.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и ОАЭ.

Глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов заявил, что влияние китайского коронавируса на экономику Украины будет минимальным из-за незначительного объема внешнего туризма в стране.