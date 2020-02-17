В Центробанке Китая будут обеззараживать деньги для борьбы с коронавирусом

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Центробанк Китая заявил о планах обеззараживать валюту.

Об этом представители банка заявили на пресс-конференции, передает Quartz.

Отмечается, что один из способов, который будет применяться, - обработка ультрафиолетовым светом или высокими температурами.

В Центробанке отметили, что, когда это будет возможно, они будут предоставлять новые купюры.

"Это чрезвычайный шаг, который имеет смысл, поскольку денежные купюры очень грязные. В рамках исследования 2017 года, проведенного в Нью-Йорке, на поверхности банкноты нашли 397 видов бактерий, а вирус гриппа прожил на купюре 12 дней", - говорится в сообщении.

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