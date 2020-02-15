Украинцы разместили 2,4 млрд на ЭКО-депозите Укргазбанка

Источник: Экономическая правда

С момента запуска запуска "ЭКО-депозит" украинцы разместили на нем уже более 2,4 млрд грн своих сбережений.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке отмечают, что размещенные средства вкладчиков направляются на финансирование исключительно экологичных проектов. В том числе на 63 энергоэффективных проектов.

Благодаря этому, по данным учреждения, сокращаются выбросы СО2 на 75 тыс тонн ежегодно. А также происходит замещение использования ископаемого топлива на 86,2 тыс Гкал для отопления более 26 тыс квартир.

По данным банка среди других программ, ЭКО-депозит за время его действия предпочли 70% вкладчиков Укргазбанка, и этот показатель постоянно растет. ЭКО-депозит можно открыть на 1-24 месяца, по ставке 12%. Валюта размещения - гривна, доллары США и Евро. Выплату процентов предусмотрено в конце срока или ежемесячно.

Напомним:

Согласно рейтингу прибыли банков за 2019 Укргазбанк поднялся на шесть позиций - до 10-й строчки.

Национальный банк ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом.