Найприбутковіші українські банки 2019 року

Державний ПриватБанк очолив рейтинг найприбутковіших українських банків за підсумками 2019 року, задекларувавши 32,6 мільярда гривень чистого прибутку, найбільший збиток минулого року зафіксував Правекс Банк - 121,502 мільйона гривень

Про це повідомляють дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

Рейтинг топ-5 виглядає так.

1. Приватбанк (32,6 млрд грн)

2. Райффайзен Банк Аваль (4,749 млрд грн)

3. ПУМБ (2,623 млрд грн) - зростання на дві позиції за четвертий квартал 2019-го

4. Укрсиббанк (2,580 млрд грн)

5. ОТП Банк (2,537 млрд грн) - зростання на дві позиції

Водночас державний Укрексімбанк опустився з четвертої позиції, яку він обіймав за результатами діяльності за дев'ять місяців 2019 року, на 11-ту, задекларувавши 1,002 млрд грн чистого прибутку, а Укргазбанк піднявся на шість позицій - до 10-ї, зафіксувавши 1,299 млрд грн.

За даними центробанку, за збитком друге місце посів Скай Банк, чистий збиток якого становить 27,543 млн грн, третє - Альпарі Банк (18,435 млн грн), четверте - Комінвестбанк (17,982 млн грн), п'яте - Український банк реконструкції та розвитку (4,409 млн грн).

Водночас Банк Кредит Дніпро, який до цього за підсумками дев'яти місяців 2019 року перебував на третій позиції за збитком, задекларував 309,903 млн грн чистого прибутку та посів 18-те місце.

Загалом у 2019 році прибуток банківської системи порівняно з 2018 роком зріс у 2,7 разу - до 59,634 млрд грн.

Прибуток держбанків, зокрема, збільшився у 2,4 разу - до 35,202 млрд грн, банків з іноземним капіталом - у 5,1 разу, до 18,513 млрд грн і з приватним капіталом - у 1,4 разу, до 5,918 млрд грн.

Прибутковими в цей період були 69 із 75 банків, які працюють в Україні.

Згідно зі статистикою Нацбанку, за розміром загальних активів перше місце в рейтингу за підсумками 2019 року зберіг ПриватБанк - 552,058 млрд грн, Ощадбанк посів другу позицію - 314,295 млрд грн, Укрексімбанк - третю (202,922 млрд грн), Укргазбанк - четверту (127,564 млрд грн) і Райффайзен Банк Аваль - п'яту (95,159 млрд грн).

Нагадуємо:

Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними становить 60 мільярдів гривень, це майже втричі більше ніж у 2018-му році.