Ставки по депозитам снизятся до 1% в валюте и это будет шок – НБУ

Национальный банк ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом, которое может привести к очередным демонстрациям под стенами центробанка.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок – будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по депозитам в валюте до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал Чурий.

Член правления НБУ также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

Напоминаем:

Государственный Ощадбанк заявил о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц на фоне снижения Нацбанком учетной ставки до 11%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2019-го года - это на 2,5 процентных пункта ниже, чем предыдущее значение ставки.

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