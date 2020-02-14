Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: позиции гривни улучшаются

Пятница, 14 февраля 2020, 20:37
 

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,46 - 24,48 гривни;

Евро - 26,55 - 26,57 гривни;

Напомним:

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.

14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,42 – 24,45 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня немного подорожала на закрытии 14 февраля 2020, 17:35
Нацбанк немного снизил гривню 12 февраля 2020, 20:11
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро 11 февраля 2020, 20:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!