Официальный курс: позиции гривни улучшаются
Пятница, 14 февраля 2020, 20:37
14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,46 - 24,48 гривни;
Евро - 26,55 - 26,57 гривни;
Напомним:
14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,46 - 24,48 гривни за доллар.
14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,42 – 24,45 гривни за доллар.
Экономическая правда
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