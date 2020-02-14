Новости 14 февраля: замедление экономики, Витренко против "Нафтогаза" и депозитная ставка в 1%

Источник: Экономическая правда

Об иске Витренко. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Об Ахметове. Суд обязал компанию "ЕСУ" Рината Ахметова заплатить государственному Укрэксимбанку 2,7 миллиарда гривен по делу о просроченных облигациях.

О замедлении экономики. Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабря 2019 года составил 1,5% по сравнению с аналогичнім периодом в 2018-ом году. В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%. Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в четвертом квартале 2019 экономика замедлилась из-за тенденций на внешних рынках, теплой погоды и проблем с логистикой.

О ставке по депозитам. Национальный банк ожидает снижения ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом.

О зарплате директора ОПЗ. Наблюдательный совет Одесского портового завода удовлетворил обращение нового и. о. директора ОПЗ Николая Синицы снизить зарплату с 650 тысяч гривень до 65 тысяч гривень в месяц.

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