Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда

Суд обязал компанию "ЕСУ" Рината Ахметова заплатить государственному Укрэксимбанку 2,7 миллиарда гривень по делу о просроченных облигациях.

Об этом сообщает FinClub.

Хозяйственный суд Киева 23 января частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к ООО "ЕСУ" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 2,73 млрд грн задолженности по облигациям, выпущенным в 2013 году и которые должны были быть погашены в марте 2017 года.

В рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций "Укртелекома", принадлежащих ООО "ЕСУ" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов).

В марте 2017 году "ЕСУ" должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого (то есть допустило дефолт).

Напоминаем:

Еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд гривен.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта.

Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации Укртелекома в 2011 году. Укрэксим подал на нее в суд, потребовав возврата 2,8 млрд гривен долга.

Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.

19 октября 2017 года Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

В Фонде госимущества сообщили, что компания "ЕСУ" не выполнила свои обязательства по инвестированию 450 миллионов долларов в течение 5 лет в развитие предприятия, из-за чего фондом был инициирован иск о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома".

По решению суда со счетов "ЕСУ" должна быть взыскана пеня в размере 2,171 миллиарда гривен, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций "Укртелекома".

12 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании "ЕСУ" на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания-оператор фиксированной связи "Укртелеком".

Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен.

Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.

Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".

Последняя компания являлась непосредственным собственником Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.

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