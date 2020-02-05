Зеленский прокомментировал остановку судом концессии Херсонского морпорта
Президент Владимир Зеленский считает, что стране необходимо перезагрузка судебной системы, чтобы не выносились такие решения как по приостановке концессии Херсонского морского порта.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я уверен, что мы с вами доживем до момента, когда будет перезагрузка судебной системы. Вы же видите, что происходит. Пока что у нас сложная ситуация с судами, и она всегда была очень сложная. То есть они личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов", - сказал он журналистам в среду.
Зеленский указал, что сейчас идет "настройка системы, как противодействовать этому".
При этом президент отметил, что в Украине есть много порядочных судей, но есть и много проблемных кейсов, которые не дают развиваться Украине, не дают возможности защищать как внутренние, так и иностранные инвестиции.
Напомним:
21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).
4 февраля шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.
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