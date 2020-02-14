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На валютном рынке ситуация благоприятна для гривни

Пятница, 14 февраля 2020, 09:25
 

13 февраля ситуация на межбанковском валютном рынке была благоприятной для гривны, Национальный банк выкупал избыток иностранной валюты.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 – 24,52.

В ходе торгов котировки доллара просели с 24,54/24,57 до 24,44/24,46 гривни.

По информации Finance.ua Нацбанк выходил на рынок несколько раз и выкупал избыток предложения доллара. Сначала по 24,49 гривни, а ближе к завершению торгов по 24,46 и ниже. По оценкам издания, всего за день регулятор приобрел от 35 млн долл до 60 млн долл.

НБУ укрепил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 14 февраля на уровне 24,47 гривни за доллар.

13 февраля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 – 24,46 гривни за доллар.

Экономическая правда

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