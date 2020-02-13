В НБУ советуют рассчитывать ставки акцизов в гривнах, а не евро

Нацбанк советует отойти от практики рассчитывать доходы бюджета от акцизов на подакцизные товары в иностранной валюте в пользу гривни для сокращения валютных рисков.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег чури, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы подписали меморандум о взаимодействии. Наша задача с Минфином - уменьшить, в частности, валютные риски для бюджета.

Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированные в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне", - сказал Чурий во время общения с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, это позволит снизить влияние колебаний курса гривни на бюджет.

"Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", - добавил Чурий.

Сейчас ставки некоторых акцизов устанавливают в евро.

Напомним:

По оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.

Недопоступления в госбюджет из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности курса гривни, в январе составили 2,3 млрд грн.