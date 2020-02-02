В январе бюджет недополучил почти 14 миллиардов гривен – Минфин
По оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.
"Это, в частности, крепкий обменный курс гривни (средний курс января составил 24,1 гривни за доллар, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 гривни за доллар), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в январе были профинансированы расходы в соответствии с росписью на основании открытых ассигнований. В понедельник будет опубликована оперативная информация о выполнении расходов за январь 2020 года.
"Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы государственного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года", - говорится в сообщении.
"Также продолжается работа главных распорядителей над порядками использования бюджетных средств и принятием паспортов бюджетных программ и начата активная работа над Бюджетной декларацией на 2021-2023 годы", - говорится в сообщении.
Напомним:
Госбюджет Украины-2019 сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете потолке 91,13 млрд грн.
Дефицит общего фонда госбюджета составил 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн.
Экономическая правда
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