"Сильная" гривна стоила бюджету 2,3 миллиардов гривен — Счетная палата

Недопоступления в госбюджет из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности курса гривни, в январе составили 2,3 млрд грн.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета ВР по вопросам бюджета, передает пресс-служба ведомства.

"Конечно, январь не является показательным, но определенные выводы по выполнению плана основных показателей государственного бюджета могу выразить. Основной вывод такой - год новый, а проблемы те же", - сказал Пацкан.

"Начну с позитива. Плановые показатели финансирования государственного бюджета в части поступлений, доля которых в общем объеме плановых поступлений составляет 48%, практически выполнены. Речь идет прежде всего о внешних и внутренних заимствованиях и средствах от приватизации", - подчеркнул он.

Однако, по его словам, доходы общего фонда госбюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.

"Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взыскание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или на 30,4%.

Почему так произошло? Опять приходится говорить о качестве макроэкономического прогнозирования, на чем Счетная палата отмечает не один год", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Другим фактором стало уменьшение по сравнению с январем прошлого года, импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.

Напомним:

По оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.

Экономическая правда