Компания Apple откроет часть магазинов в Пекине, которые ранее закрыла из-за коронавируса

Компания Apple в пятницу, 14 февраля, откроет некоторые магазины в Пекине, которые будут работать по сокращенному графику.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что с 14 февраля 5 магазинов в Пекине будут работать с 11:00 до 18:00 (обычный график - с 10 до 22:00).

Магазины в Шанхае и Шэньчжэне остаются закрытыми.

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Напомним:

Ранее компания Apple временно закрыла все свои магазины и корпоративные офисы на материковом Китае из-за эпидемии коронавируса.

Компания Google заявила, что временно закрывает все свои офисы в Китае и Тайване для того, чтобы обезопасить своих сотрудников от распространения китайского коронавируса.