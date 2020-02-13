Компания Apple откроет часть магазинов в Пекине, которые ранее закрыла из-за коронавируса
Компания Apple в пятницу, 14 февраля, откроет некоторые магазины в Пекине, которые будут работать по сокращенному графику.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что с 14 февраля 5 магазинов в Пекине будут работать с 11:00 до 18:00 (обычный график - с 10 до 22:00).
Магазины в Шанхае и Шэньчжэне остаются закрытыми.
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Напомним:
Ранее компания Apple временно закрыла все свои магазины и корпоративные офисы на материковом Китае из-за эпидемии коронавируса.
Компания Google заявила, что временно закрывает все свои офисы в Китае и Тайване для того, чтобы обезопасить своих сотрудников от распространения китайского коронавируса.
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