Витренко о победе в Стокгольмском арбитраже: За результат отвечал я лично

Вклад внешних юристов в работе над Стокгольмским арбитражем не стоит преуменьшать, однако ответственность прежде всего лежала на представителях "Нафтогаза".

Об этом в Facebook написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Перед моей командой стояла задача сделать максимально точные расчеты и анализ, привести достаточно исчерпывающих аргументов и контраргументов, почему наши расчеты и требования справедливы и обоснованы.

Кстати, когда я инициировал этот арбитраж по транзитному делу, сначала нужно было убедить наших внешних юристов и экспертов, поскольку они не видели перспективы в этом деле", - отметил Витренко.

По его словам, задача юристов заключалась в том, чтобы подобрать правильные юридические инструменты и конструкции, подтверждающие право "Нафтогаза" по контрактам на изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", которые в "Нафтогазе" считали справедливыми.

"При этом я вместе с Ярославом Теклюком и другими сотрудниками "Нафтогаза" работали над всеми документами, которые подавались в суд. Вместе с Ярославом мы представляли "Нафтогаз" на судебных слушаниях. Вместе с другими сотрудниками группы "Нафтогаз" мы были свидетелями в этом судебном процессе.

Ни в коем случае не стараюсь уменьшать вклад нашей команды внешних юристов. Но нужно понимать, что ответственность лежала прежде всего на представителях "Нафтогаза". За результат изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", в частности за результаты коммерческого арбитража в целом отвечал я лично", - добавил он.

Напомним:

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко обратился к главе правления компании Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку "разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусовправлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов - 1% от суммы выигрыша в споре с "Газпромом". В 2018 году было выплачено 20 млн долларов.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство обратилось к каждому наблюдательному совету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий.

Правительство ведет переговоры с наблюдательными советами, чтобы решить вопрос премий за уже подписанными контрактам.

Экономическая правда