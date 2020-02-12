Квартира, велосипед, диван: что хотели купить онлайн украинцы в 2019-м году

Наибольшее количество поисковых запросов на площадке OLX за 2019-й год пришлась на такие позиции, как: квартира - более 8,1 миллион запросов, велосипед - более 5,8 млн, диван - 4,88 млн.

Об этом свидетельствуют данные аналитики платформы за 2019-й год.

Также в топе поисков: кроссовки - более 4,84 млн запросов и работа - больше, чем 4,2 млн запросов, а также дома - 3,3 млн запросов.

Среди спортивных брендов лидируют Adidas и Nike, с небольшим отрывом в пользу первого.

Однако на 6-м месте в поиске Android была "работа" - более 2,5 млн запросов,в тоже время в топ-50 запросов системы iOS "работа" не вошла.

По данным аналитики OLX по категории "Хобби, отдых и спорт", наибольшее количество запросов связана с поиском разного велотранспорта и их запчастей - только с Android было более 1 млн запросов.

Кроме того, часто искали такие модели велосипедов, как BMX и Cube, а также экипировки к ним.

Другим популярным товаром в этой категории была палатка - почти 200 тысяч запросов на Android.

Пользователи данной ОС также часто искали спиннинг - 66 300 запросов и лодку - 53 000.

Гантели пользователи Android искали - 96 500 раз запросов, а iOS - 25 600.

В категории "Детский мир" в топ-5 запросов вошли куртки - более 1 млн, коляски - 980 900, платья - 950 000, кроссовки - 866 600 и комбинезоны - 835 100 запросов.

Родители также искали конкретные бренды, такие как Zara, Next, Crocs, Ecco, Lenne, Adidas, Reima, H&M и Geox.

Среди "детских" брендов лидировал Chicco - 371 100 запросов. В 2019 году пользователи активно интересовались автокреслом для детей - 770 300 запросов всех поисков в категории детских товаров.

Напомним:

Самым популярным девайсом на платформе OLX для украинцев в 2019-м году стал iPhone 7, в общем технику Apple искали 17,8 млн раз, среди пользователей Android популярные Xiaomi - 550,7 тысяч запросов.