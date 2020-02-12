Что чаще всего украинцы искали на рынке б/у авто в 2019-м году

В категории "Транспорт" на OLX пользователи iOS и Android систем чаще всего искали ВАЗ - более 805 тысяч запросов.

Об этом сообщает аналитика платформы.

В топ-30 запросов среди пользователей iOS вошли такие марки автомобилей, как: BMW, Honda, Smart, Lanos, Mercedes, Audi.Также более 38 600 запросов пришлись на поиск именно Volkswagen Golf 4.

В самые популярные запросы среди других транспортных средств попали: мотоцикл - 117 тысяч, квадроцикл - 102,4 тысячи и скутер - 85,7 тысяч.

Более 36 тысячи запросов на поиск пришелся на автомобили после ДТП.

В топ-30 запросов по Android вошли также автомобили технического назначения и их составляющие, а именно: прицеп - 166,6 тысяч, трактор - 216,6 тысяч и мотоблок - 208,6 тысяч запросов.