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Какие смартфоны чаще всего ищут украинцы

Среда, 12 февраля 2020, 14:12
 

Самым популярным девайсом на платформе OLX для украинцев в 2019-м году стал iPhone 7, в общем технику Apple искали 17,8 млн раз, среди пользователей Android популярные Xiaomi - 550,7 тысяч запросов.

Об этом сообщает аналитика площадки OLX.

Кроме Xiaomі к брендам электроники, которые чаще всего ищут с Android, вошли Samsung - 305 тысяч и Sony - 220,7 тысяч запросов.

В то же время iPhone 7 с Android искали более 440,2 тысяч раз.

Среди бытовой техники и электроники, на Android чаще всего искали стиральную машину, планшет, компьютер, колонки, кондиционер, наушники и монитор.

4 из 5 самых популярных запросов пользователей iOS - это техника Apple.

Топ-30 запросов в категории "Электроника" среди пользователей iOS, 24 - это гаджеты Apple.

Другими популярными позициями были холодильники, ноутбуки, IQOS, телевизоры и приставки.

Напомним:

В категории "Транспорт" на OLX пользователи iOS и Android систем чаще всего искали ВАЗ - более 805 тысяч запросов за год.

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техника

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