Курс валют на 12 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,47 - 24,49 гривни;

Евро - 26,72 - 26,74 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,37 - 24,57 гривни. Евро покупают по 26,48 гривни, продают по 26,86 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,44 - 24,49 гривни, евро - 26,75 - 26,80 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривны на 12 февраля был установлен на уровне 24,42 гривны за доллар, укрепившись на 9 копеек.

Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52.

Экономическая правда