"Кузня" и "АвтоКрАЗ" не смогли выполнить государственный оборонный заказ на 2019 год

В 2019 году завод "Кузня на Рыбацком" и "АвтоКрАЗ" не смогли вовремя выполнить тайній государственный оборонный заказ, такая же ситуация сложилась в 2018 году.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на данные Министерства обороны.

Завод по ремонту и производства мореходных судов "Кузня на Рыбацком", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко, в 2018-2019 годах не выполнил государственный оборонный заказ по трем контрактам.

В Министерстве обороны сообщают, что в настоящее время ведется претензионно-исковая работа с целью урегулирования ситуации.

С "АвтоКрАЗ", которое входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, Министерство обороны заключило пять контрактов. Из них своевременно был выполнен только один, остальные - с нарушением сроков поставки продукции.

В частности, в Минобороны сообщают, что просроченная дебиторская задолженность за поставленный ЧАО "АвтоКрАЗ" аванс погашалась Министерством в течение ноября 2018 - апреля 2019 года.

Завод "Кузня на Рыбацком" входит в группу "ТАС" Сергея Тигипко. Является производителем катеров и подрядчиком по ремонтам кораблей для военно-морских сил Украины.

ЧАО "АвтоКрАЗ" поставляет армии грузовые автомобили.

Ранее сообщалось, что "Кузня", "АвтоКрАЗ" и госзаводы в 2018 году не смогли обеспечить армию необходимой техникой.

Следственное управление Нацполиции в Полтавской области с ноября 2018 года ведет досудебное расследование по признакам уклонения "АвтоКрАЗ" от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 млн гривен в пользу Минобороны за несвоевременное выполнение оборонного заказа.

Всего в течение 2019 года по программе модернизации вооружения вооруженных сил из бюджета потратили 19,2 миллиарда гривен. В 2018 году - 14 млрд гривен.

Экономическая правда