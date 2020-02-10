Новости 10 февраля: скандальный чиновник УЗ, приватизация "Нафтогаза", "золотой парашют" Коболева

О скандальном чиновнике "Укрзализныци". Глава департамента экономической и информационной безопасности УЗ Олег Назарук, которого ранее подозревали в вымогательстве и получении взятки, пытается удержаться на должности.

О приватизации "Нафтогаза". Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

О "золотом парашюте" Коболева. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что получит компенсацию, если его уволят до окончания контракта в марте 2020 года.

О варрантах Яресько. По оценкам правительства, в 2020 году по экономическому росту Украина может выйти за 4%, у Кабмина есть разные сценарии относительно выплат по варрантам Яресько в случае мощного роста украинской экономики.

Об инфляции. Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года - 3,2%.

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